LE REPAS DU BUCHERON Chalet des Jeunes Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Catégories d’Évènement: Vosges

Xonrupt-Longemer

LE REPAS DU BUCHERON Chalet des Jeunes, 23 juillet 2023, Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer. LE REPAS DU BUCHERON Adultes 24 EUR 3037 Route de Retournemer Chalet des Jeunes Xonrupt-Longemer Vosges Chalet des Jeunes 3037 Route de Retournemer

2023-07-23 19:30:00 19:30:00 – 2023-07-23

Chalet des Jeunes 3037 Route de Retournemer

Xonrupt-Longemer

Vosges Xonrupt-Longemer Vosges Grand Est France. 24 EUR Tout public Adultes Apéritif, saucisses, lard, pommes de terres sous la braise, fromage de ferme, tartelettes de brimbelles.

Danses folkloriques, histoires en patois. remi.viry@orange.fr +33 6 88 76 27 13 Chalet des Jeunes 3037 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer

dernière mise à jour : 2023-03-11 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Système d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’Évènement: Vosges, Xonrupt-Longemer Autres Lieu Xonrupt-Longemer Adresse Xonrupt-Longemer Vosges OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Système d'information touristique LorrainSystème d'information touristique LorrainChalet des Jeunes 3037 Route de Retournemer Ville Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Departement Vosges Tarif 24 EUR Lieu Ville Chalet des Jeunes 3037 Route de Retournemer Xonrupt-Longemer

Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/xonrupt-longemer ot communautaire gerardmer hautes vosges xonrupt-longemer/

LE REPAS DU BUCHERON Chalet des Jeunes 2023-07-23 was last modified: by LE REPAS DU BUCHERON Chalet des Jeunes Xonrupt-Longemer 23 juillet 2023 3037 Route de Retournemer Chalet des Jeunes Xonrupt-Longemer Vosges Chalet des Jeunes Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Vosges Xonrupt-Longemer

Xonrupt-Longemer OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Xonrupt-Longemer Vosges