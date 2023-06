Camp sensation Chalet des amis de la nature du val d’Orbey Orbey, 10 juillet 2023, Orbey.

Camp sensation 10 – 14 juillet Chalet des amis de la nature du val d’Orbey sur inscription

Chaque matin avec tes amis, tu choisiras les activités que tu souhaites faire en fonction de tes envies

Tu y trouveras :

– des grands jeux : course d’orientation, chasse au trésor…

– quelques surprises et intrigues

– des activités où tu devras te surpasser, si tu le souhaites

– des jeux sportifs et des défis

– une sortie « tous le groupe » par semaine

– de la cuisine/pâtisserie quotidiennement

– des veillées : boum, loup-garous, autour d’un feu de bois,

chamallows grillés…

– et pleins de surprises !

DES GROUPES EN FONCTION DE L’AGE DES JEUNES SERONT FAITS

Transports / nuitées :

À Orbey au Lac Noir : Nuitées en chambre de 3, 4 ou 6 personnes. Transport en bus affrété par l’Animation Jeunes.

Les repas :

Ils seront préparés par les jeunes et les animateurs durant le séjour. Le repas du premier midi sera tiré du sac.

Horaires

Départ et retour à l’Animation Jeunes (2 rue des Champs Fleuris à Wasselonne) : lundi à 8h30, vendredi à 17h30.

Chalet des amis de la nature du val d’Orbey 295 Lac Noir, 68370 Orbey Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.mossigvignoble.fr/animation-jeunes/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 43 71 60 14 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@mossigvignoble.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T22:30:00+02:00

2023-07-14T07:30:00+02:00 – 2023-07-14T17:30:00+02:00

