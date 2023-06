SEJOUR MONTAGNE : SPORT ET ENVIRONNEMENT – Découverte de la Montagne et de ses richesses par des activités sportives et environnementales Chalet de vacances » Le CHAMPS D’OR » Chabottes Chabottes Catégories d’Évènement: Chabottes

Hautes-Alpes SEJOUR MONTAGNE : SPORT ET ENVIRONNEMENT – Découverte de la Montagne et de ses richesses par des activités sportives et environnementales Chalet de vacances » Le CHAMPS D’OR » Chabottes, 21 octobre 2023, Chabottes. SEJOUR MONTAGNE : SPORT ET ENVIRONNEMENT – Découverte de la Montagne et de ses richesses par des activités sportives et environnementales 21 – 28 octobre Chalet de vacances » Le CHAMPS D’OR » 535 euros. (Possibilité d’une prise en charge par l’État à hauteur de 500 euros pour les publics éligibles à l’aide). SEJOUR MONTAGNE : SPORT ET ENVIRONNEMENT Le lieu d’Hébergement : Accueil dans un grand chalet confortable, composé de chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires et totalement adapté au respect du protocole sanitaire COVID 19. Situé dans un cadre agréable, à l’entrée du parc national des Ecrins (Agrément J & S N° : 005-145-685) • Les activités Les activités s’articuleront autour de la découverte de l’environnement et des activités de plein air. Il s’agira au travers du séjour de partager principalement des temps de vie quotidienne, autour d’activités de découverte:

 Activités autour de l’environnement :

– Découverte avec un guide de haute montagne de la faune et la flore très riche dans la vallée, du patrimoine historique et culturel du Parcs des Ecrins,

– Rencontre et visite de producteurs locaux…

 Activités sportives et de plein air :

– Randonnée

– Raquettes

– Patinoire

– VTT

– Jeux de plein air

– Jeux de découverte

– Activités nautiques (Kayak.) sur le lac de Saint Bonnet pour la période d’avril. L’encadrement : Il sera assuré par un directeur (BAFD ou BPJEPS), des animateurs (BAFA ou stagiaires)

Pour chaque groupe de 8 enfants ou jeunes, il y aura 2 encadrants pour les activités et la vie quotidienne

Il aura également un étudiant, intervenant d’accompagnement à la scolarité (Bac +3) du Centre Social pour chapeauter les modules d’apprentissage. En outre, lorsque la nature des activités l’imposent l’encadrement sera assuré par des professionnels qualifiés . Chalet de vacances » Le CHAMPS D’OR » haute plaine CHABOTTES 05 Chabottes 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « enfance.famille.csgp@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

Un séjour apprenant de découverte de la montagne par le sport et la sensibilisation à l'environnement – Plaisir de la vie collective et de l'envie d'apprendre retrouvées, plaisir de bien manger, de vivre dans un authentique chalet montagnard

