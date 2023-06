Les Apprentis cuistots Chalet de l’Ourson Saint-Sorlin-d’Arves, 24 juillet 2023, Saint-Sorlin-d'Arves.

Les Apprentis cuistots 24 – 29 juillet Chalet de l’Ourson 620€ transport compris -départ en autocar depuis Lyon uniquement

Situation géographique et hébergement :

Niché au cœur des Alpes, dans le massif de l’Arvan-Villards, le chalet de l’Ourson est situé à Saint-Sorlin-d’Arves, charmant village savoyard. Avec sa vue imprenable sur le col de la Croix-de-Fer, ce site enchanteur invite à une immersion totale dans un espace naturel d’exception.Le chalet, quant à lui, offre des hébergements confortables avec des chambres de 2 à 6 lits, chacune équipée de lavabos, douches et sanitaires. Au rez-de-chaussée se trouve une grande salle à manger, où seront servis les repas préparés sur place.

Les activités :

La dominante du séjour est choisie en concertation avec le directeur du séjour. Les activités thématiques seront conçues dans un esprit de loisir et de découverte.

Tout en s’amusant, les cuistots en herbe apprendront à lire une recette, à maitriser les bases culinaires pour utiliser les ustensiles et créer un repas équilibré. Ils découvriront aussi des astuces pour se régaler. Ils concocteront des recettes du monde, joueront avec l’harmonie des saveurs et des couleurs, pour dresser des assiettes appétissantes.

Nos animations incluent également des activités en plein air pour explorer le milieu montagnard, telles que la visite d’une fromagerie, une randonnée pédestre pour découvrir la faune et la flore, une journée d’accrobranche et de baignade au plan d’eau des Choseaux.

Pendant le séjour, le groupe participera aussi aux animations organisées par la station : marché, fête du mouton. Chacun pourra également déguster des spécialités savoyardes.

L’équipe d’encadrement animera de nombreuses veillées : soirée loto, magie, jeux musicaux, etc.

À la fin du séjour, chaque apprenti cuistot repartira avec son propre carnet de recettes pour cuisiner de nouvelles saveurs à la maison.

Chalet de l’Ourson Saint-Sorlin-d’Arves Saint-Sorlin-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « vacances@fondation-ajd.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.29.12.45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T18:30:00+02:00