Découvrez le passé thermal de la région à travers un ancien bâtiment d’exploitation Dimanche 17 septembre, 14h00 Chalet de la source de Sarmery visite commentée

Voyagez dans le passé thermal de ce village, en découvrant l’eau oubliée de Neufchâteau.

Chalet de la source de Sarmery Rue de la source, 88170 Dolaincourt Dolaincourt 88170 Vosges Grand Est 03 29 94 57 17 http://sourcedesarmery.blogspot.fr/ Le village de Dolaincourt accueille une petite source sulfurée, sodique et arsenicale unique.

Exploitée depuis la moitié du XIXe siècle, elle fut notamment reconnue comme soignant les bronchites et les maladies de peau. Ici, plus de trois mille bouteilles d’eau étaient expédiées par an au XIXe siècle, son nom figurant dans plusieurs revues médicales. En effet, cette eau était délivrée en pharmacie sur prescription médicale.

Un charmant petit chalet jaune a ainsi été construit afin de procéder à l’embouteillage et à la vente de cette source thermale, qui sera expédiée dans les pharmacies de la région et des grandes villes de France jusqu’à la fin de son exploitation en 1914.

Le chalet-buvette de la source sulfurée de Sarmery est le seul survivant d’un groupe de bâtiments du même type répartis dans la plaine des Vosges. Construit en 1881 et vandalisé en 1940, il vient d’être restauré.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©MairieDolaincourt