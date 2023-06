Séjour ados citoyen et nature Chalet de la Rayée Gérardmer, 30 juillet 2023, Gérardmer.

La citoyenneté et la vie civique en séjour.

un séjour préparé aussi par les ados via une réunion en juin pour favoriser l interconnaissance des jeunes, la place de chacun, la participation dans le séjour : choix des activités, veillées, repas

> investissement des jeunes au cours du séjour :

>participation à la vie collective :

– via la confection des repas > inclus dans le projet Pédagogique pour les initier au circuit court, aux produits de saison, à l’anti gaspillage, à la gestion des courses et du budget, à l’alimentation équilibrée et moins carné, voire végétarienne sur certains repas, préparation de gouters maison

– via la participation aux taches collectives : entretien des locaux, sanitaires , chambres, mise de table…

> prise d’initiatives via la participation et animations d’activités (des jeux de coopération, jeux sportifs, d’expression…), des veillées préparées par les ados, de temps de forums et discussion pour donneront avis sur les journées et argumenter sur des améliorations, préparation collective de certains temps d’animation

> autonomie et respect des personnes et des règles : temps de quartiers libres à Gérardmer

> sensibilisation à l’écologie, la biodiversité : une attention à l’eau est demandée car le lieu est alimentée par une source- Que chacun puisse avoir accès à cette ressources, sensibilisation sur les douches courtes…

Activités physiques : randonnée et randonnée nocturne (6h)- activités nautiques (3h)- grands jeux sportifs (6h) et activités sportives diverses (3h) soit 21H sur la semaine

