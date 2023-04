Camp Ados Sport et Environnement Chalet de la Rayée, 9 juillet 2023, Gérardmer.

Camp Ados Sport et Environnement 9 et 21 juillet Chalet de la Rayée 450 euros (sans déduction Aide)

Sur ce camp ados, les journées s’articulent entre découvertes sportives et protection de la faune/flore environnante du chalet. Le site de la Rayée permet de vivre une aventure en groupe exceptionnelle. De part son environnement de moyenne montagne et sa proximité avec la forêt, les occasions pour se divertir sont nombreuses.

L’équipe d’animation prévoit la mise en place d’un programme sportif accessible à tous les jeunes et adapté leurs capacités. Pour se dépenser, découvrir de nouvelles pratiques sportives et profiter de la montagne.

La faune et la flore occupera un temps important dans le programme, pour sensibiliser et proteger la nature qui nous entoure. Par des interventions de guides naturalistes, de l’ONF et par les compétences de l’équipe d’animation et des temps de construction, la faune et la flore locale sera observer et interprêter pour mieux vivre avec.

Parce que cela reste un séjour de vacances des activités de loisirs, d’ateliers de créations, de petits bricolages, des grand-jeux sur l’imaginaire seront également proposés. Un challenge sportif/ ludique sera proposé durant le séjour avec de l’orientation, de la randonnée, activités traces et indices, reconnaissance arbres, jeux sportifs. Une ou plusoeurs nuits en bivouac seront proposés aux jeunes pour se confrontrer à la nature au plus proche.

Chalet de la Rayée 12, chemin derrière le Haut 88400 Gérardmer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T15:00:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

Ados nature

Fdfr54