Saint-Gervais-les-Bains Balcon du Mont Blanc 1 Chalet de la Marelle Saint-Gervais-les-Bains, 8 juillet 2023, Saint-Gervais-les-Bains. Balcon du Mont Blanc 1 8 – 17 juillet Chalet de la Marelle En fonction du Quotient familial Séjour de 10 jours offrant une découverte de la montagne l’été dans un cadre exceptionnel. Saint- Gervais-les-Bains est le point de départ idéal pour explorer la nature et le massif alpin dominé par le Mont Blanc. Ce séjour permettra aux enfants de bénéficier d’un stage de natation afin d’appréhender l’eau et de s’y sentir en sécurité. Chalet de la Marelle 760 route du Parc 74170 Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.clavim.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

