Jura Nordic Nights Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud, 16 février 2024, Cerniébaud.

Cerniébaud Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-16 20:00:00

.

Les soirées « Jura Nordic Nights », ce sont des sorties nocturnes « clés en main » imaginées par l’Espace Nordique Jurassien. Leur but : encourager la pratique du ski de fond, notamment à l’attention des personnes qui hésitent encore à se lancer. Découvrez les joies de la glisse « by night », grâce à cette activité encadrée par des moniteurs de ski, et suivie d’un moment de partage convivial et chaleureux.

Pass soirée à 20 € comprenant l’initiation d’une heure, la location de matériel et la dégustation de Comté, vin chaud et fondue. 15 € si vous avez déjà votre matériel. Avec la Carte Avantages Jeunes, pour un pass soirée acheté, un pass soirée offert.

Réservation en ligne.

EUR.

Chalet de la Haute-Joux

Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA