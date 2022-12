Camp sports et nature au PNR des Monts d’Ardèche Chalet de la Croix de Bauzon Borne Catégories d’évènement: Ardèche

Camp sports et nature au PNR des Monts d’Ardèche Chalet de la Croix de Bauzon, 18 juillet 2022, Borne. Camp sports et nature au PNR des Monts d’Ardèche 18 – 22 juillet Chalet de la Croix de Bauzon

Selon QF , de 12 à 36 Euros par jour de camp / Aide aux vacances du Département pour les familles dont le Q.F est inférieur à 480 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Chalet de la Croix de Bauzon La Croix de Bauzon, 07590 Borne Borne 07590 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Séjours pour 24 enfants de 9 à 12 ans. 5 jours (4 nuits) au chalet de la station de la croix de Bauzon en plein coeur de PNR des Monts d’Ardeche. Randonnées, découverte de la nature, sport, Découverte de son corps ( danse, yoga), jeux, veillées… à vivre tous ensemble.

