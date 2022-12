NEIGE & DECOUVERTES Chalet de Chabrières 05160 Réallon Catégorie d’évènement: Hautes-Alpes

Tarif de 65€/ séjour. Transport aller et retour organisé depuis Marseille 1er, 16 rue Bernard du Bois en minibus 9 places

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Chalet de Chabrières 05160 Réallon Réallon Pra Prunier 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Nous souhaitons proposer un séjour durant les vacances d’Hiver, et faire découvrir les joies des sports d’Hiver, dans un village atypique, où les enfants auront le bonheur de voir la neige tomber !

Une veillée spéciale sera proposée, avec la confection d’un grand bonhomme de neige, une soirée chocolat chaud au pied des pistes, une descente aux flambeaux avec les moniteurs de l’école de ski, et des animations en tous genres.

Les après-midis seront dédiées à la découverte d’activités liées à la montagne : visite d’un élevage de chiens de traineaux, randonnée en raquettes, ski de piste, et luge. Le matériel nécessaire sera bien sûr mis à la disposition du public.

Les matinée seront destinées à la mise en place d’activités liées au renforcement scolaire, dans le chalet, mais aussi en extérieur, notamment lors de la visite d’une fromagerie. Redonner le goût des apprentissages, apprécier ces moments, travailler sur la motivation, seront de objectifs poursuivis.

Enfin, des veillées jeux qui clotûreront les journées permettront d’avoir une cohésion dans le groupe d’enfants.

2023-02-11T07:00:00+01:00

Office du Tourisme Réallon-Serre-Ponçon

