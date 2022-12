OXYGENATION & APPRENTISSAGES : Redonner l’envie d’apprendre Chalet de Chabrières 05160 Réallon, 11 juillet 2022, .

OXYGENATION & APPRENTISSAGES : Redonner l’envie d’apprendre 11 – 16 juillet Chalet de Chabrières 05160 Réallon

Tarif de 30€/jeune. Transport aller et retour organisé depuis Marseille 1er

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Chalet de Chabrières 05160 Réallon Réallon Pra Prunier 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation

Nous souhaitons proposer une formule alliant oxygénation en moyenne montagne, sans occulter le volet scolaire, afin d’une part de faire un point global sur les apprentissages de l’année écoulée, et d’autre part de mettre à profit ce séjour pour continuer à travailler, sur la méthodologie, les révisions pour la rentrée de septembre, et l’apport de nouvelles connaissances.

Le séjour « Redonner l’envie d’apprendre » sera sur la commune de Réallon, un petit village de montagne situé dans les Hautes-Alpes, sur les hauteurs d’Embrun. Porte du Parc National des Écrins, son cadre et son calme en font un lieu idéal pour se concentrer, découvrir et apprendre. Les jeunes du Contact Club sont aussi partis à la découverte des nombreux hameaux l’entourent. À proximité, se trouve le barrage de Serre-Ponçon, un lieu culturel emblématique, car il représente la plus importante retenue d’eau en France, avec 1,2 milliards de m3 d’eau. Il est le site de référence en matière de gestion multi-usage de l’eau : production d’énergie, « château d’eau » de la Provence avec 200 millions de m3 dédiés à l’agriculture, à l’alimentation en eau potable, lieux d’activités nautiques, gestion du territoire et des crues…Sans oublier la beauté du fameux Lac de Serre-Ponçon, le deuxième lac artificiel d’Europe par sa capacité (1,272 milliard de mètres cubes), et le troisième par sa superficie (28,2 km²). Où les jeunes ont eu le plaisir de prendre part à diverses activités nautiques qui y sont proposées, dont une croisière ludique expliquant l’histoire du lac, du barrage, et de l’écosystème environnant.

Les activités

Les activités sont prévues en fonction du groupe de jeunes. En effet, le choix prend en compte leurs difficultés et leurs besoins. Nous constituons un groupe de jeunes homogène sur le critère de ces besoins spécifiques : renforcement scolaire et sportif, reprise d’un rythme de vie équilibré, mise en œuvre d’un cadre éducatif…

Les matinées seront consacrées à des ateliers d’expression orale et écrite, des activités ludo-éducatives et des sorties culturelles, tandis que les après-midi seront dédiés à des activités sportives :

– Atelier d’écriture et de création d’un journal : retranscription orale puis écrite des activités de la veille pour la rédaction du journal de séjour, puis révisions, dictées et corrections collectives

– Découverte du patrimoine culturel lors de de diverses visites : miellerie, fromagerie, ferme, ruines du Fort de Réallon, Musée et barrage de Serre-Ponçon, mines d’argent du Fournel

– Activités physiques et sportives : renforcement musculaire devant le Fort de Réallon, randonnée pédestre le long du torrent et découverte d’une cascade, randonnée en VTT, natation à la piscine d’embrun, rafting sur la Durance, et activités nautiques sur le plan d’eau d’Embrun.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T07:00:00+02:00

2022-07-16T18:00:00+02:00