Début : 2024-03-07 18:30:00

fin : 2024-03-07 23:00:00 . Balade en raquettes et fondue.

Munissez-vous d’une lampe de poche, de raquettes et laissez-vous guider !

Prêt de raquettes possible sur demande.

Rendez-vous devant le chalet d’accueil.

Balade gratuite. .

Chalet d’Accueil Touristique

Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

