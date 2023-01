Musical’été Chalet Costa Nuova La Chapelle-d'Abondance Catégorie d’Évènement: La Chapelle-d'Abondance

Musical’été Chalet Costa Nuova, 20 juillet 2023, La Chapelle-d'Abondance. Musical’été 20 – 30 juillet Chalet Costa Nuova Vacances pour pratiquer l’orchestre et des activités de plein air Pratique avancée de l’orchestre, initiation à la direction pour les volontaires, activités extar musicales à la Chapelle … Chalet Costa Nuova Les Plagnes , 74360 La Chapelle-d’Abondance La Chapelle-d’Abondance Vacances pour pratiquer l’orchestre et des activités de plein air

Pratique avancée de l’orchestre, initiation à la direction pour les volontaires, activités extar musicales à la Chapelle d’Abondance

Séjour musical pour 48 jeunes de 15 à 20 ans (nés de 2003 à 2008)

Ce séjour offre aux jeunes musiciens la possibilité de venir partager leur passion pour la musique.

Ils pourront également pour ceux qui le souhaitent découvrir la direction d’un orchestre.

Axé autour de la musique d’ensemble, plusieurs concerts seront prévus en Haute-Savoie et un dans le Rhône à la fin du séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T15:00:00+02:00

2023-07-30T15:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: La Chapelle-d'Abondance Autres Lieu Chalet Costa Nuova Adresse Les Plagnes , 74360 La Chapelle-d'Abondance Ville La Chapelle-d'Abondance lieuville Chalet Costa Nuova La Chapelle-d'Abondance

Chalet Costa Nuova La Chapelle-d'Abondance https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-dabondance/

Musical’été Chalet Costa Nuova 2023-07-20 was last modified: by Musical’été Chalet Costa Nuova Chalet Costa Nuova 20 juillet 2023 Chalet Costa Nuova La Chapelle-d'Abondance La Chapelle-d'Abondance

La Chapelle-d'Abondance