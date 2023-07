Soirée Course d’orientation [CAP33] Chalet CAP33 Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde Soirée Course d’orientation [CAP33] Chalet CAP33 Eysines, 11 août 2023, Eysines. Soirée Course d’orientation [CAP33] Vendredi 11 août, 19h00 Chalet CAP33 Entrée libre Vendredi 11 août à 19h, découvrez le domaine du Pinsan en famille en participant à la soirée course d’orientation du CAP33 !

Entrée libre et gratuite ! Chalet CAP33 domaine du pinsan Eysines 33320 La Forêt Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0633835977 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T19:00:00+02:00 – 2023-08-11T20:30:00+02:00

