Courcelles à la montagne cet été chalet arc en ciel Crest-Voland, 21 juillet 2023, Crest-Voland.

Courcelles à la montagne cet été 21 juillet – 30 août chalet arc en ciel a partir de 30 euros (selon Quotient familial familial)

La ville de Courcelles les lens propose un séjour à la montagne au chalet Arc-en-ciel à Hauteluce en Savoie. 15 ados vont pouvoir partir cet été s’oxygéner, loin de leurs quartiers respectifs.

Pendant ce séjour de dix jours, de nombreuses activités leur seront proposées autour du thème du développement durable et de la transition écologique.

Cela passera par la pratique de la luge d’été , activité complètement insolite qui sera encadrée par les moniteurs diplômés .La forêt située à quelques mètres, leur permettra de s’offrir de nombreuses randonnée et de découvrir la richesse du patrimoine ( culturels et gastronomiques).

L’équipe travaillera également sur l’autonomie du quotidien et le vivre ensemble à retrouver après cette année et demi très difficile et éprouvante pour ces jeunes freinés dans leur construction par les confinements successifs.

Les ados ont besoin de ces moments privilégiés car ce sera l’occasion de les sensibiliser au respect de l’environnement et de développer leur capacité à apprécier la nature qui les entoure, d’ apprendre à la préserver et grandir en tant que futur citoyen respectueux de la planète. Enfin, ils pourront et ils devront apprendre à vivre ensemble, chacun avec leurs différences respectives.

chalet arc en ciel 4887 route des saisies 76620 Hauteluce Crest-Voland 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « m.drani@courcelles-les-lens.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T08:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

2023-08-30T08:30:00+02:00 – 2023-08-30T09:00:00+02:00

colo ado montagne