Entre montagne et nature 11 – 16 juillet chalet aigliere

560 euros

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Ce séjour a pour objectif principal de faire découvrir la montagne et son environnement à travers ces activités :

– Organisation d’une course d’orientation

– Découverte de l’Astronomie

– Balades dans le Champsaur

– Initiation au Land Art

– Découverte du milieu naturel montagnard

– Dégustation des spécialités de la montagne

– Activités manuelles autour de la nature

– Soirées d’animation à thème (animation autour de la Danse)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T07:00:00+02:00

2022-07-16T18:58:00+02:00

