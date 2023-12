Marché aux truffes Chalais, 16 décembre 2023 10:00, Chalais.

Chalais,Vienne

marché aux truffes à la Maison de Pays du Loudunais de 10h à 12h 30 :

16, 22 et 29 décembre 2023.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:30:00. .

Chalais 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



truffle market at the Maison de Pays du Loudunais from 10 a.m. to 12:30 p.m. :

december 16, 22 and 29, 2023

mercado de la trufa en la Maison de Pays du Loudunais de 10.00 a 12.30 h :

16, 22 y 29 de diciembre de 2023

trüffelmarkt im Maison de Pays du Loudunais von 10:00 bis 12:30 Uhr :

16., 22. und 29. Dezember 2023

