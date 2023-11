Randonnée « La boucle des étangs » Chalais Catégories d’Évènement: Chalais

Dordogne Randonnée « La boucle des étangs » Chalais, 16 décembre 2023, Chalais. Chalais,Dordogne Boucle des étangs : randonnée de 9km environ.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . . Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Boucle des étangs: approximately 9km hike Boucle des étangs: aproximadamente 9 km a pie Boucle des étangs: Wanderung von etwa 9 km Länge Mise à jour le 2023-10-31 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Chalais, Dordogne Autres Adresse Ville Chalais Departement Dordogne Lieu Ville Chalais latitude longitude 45.5088857;0.92744136

