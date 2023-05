Visite de la ferme des ânes La Croix de Marafret, 19 juillet 2023, Chalais.

Découverte de l’élevage . Possibilité de petite balade montée (en supplément) pour les enfants suivi d’un goûter maison..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . .

La Croix de Marafret

Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the breeding. Possibility of a short ride (extra charge) for children followed by a home-made snack.

Descubrimiento de la ganadería. Posibilidad de un paseo corto (cargo adicional) para los niños seguido de una merienda casera.

Entdeckung der Viehzucht . Möglichkeit einer kleinen berittenen Wanderung (gegen Aufpreis) für Kinder, gefolgt von einem hausgemachten Imbiss.

