Balade contée au pas de l’âne La Croix de Marafret, 18 avril 2023, Chalais.

Promenade contée au pas de l’âne / Les enfants pourront monter sur les ânes et poneys / Jus de pomme et sirop de sureau seront servi au retour.

2023-04-18

La Croix de Marafret

Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walk with a donkey / Children can ride on the donkeys and ponies / Apple juice and elderberry syrup will be served on the way back

Paseo con un burro / Los niños pueden montar en los burros y ponis / A la vuelta se servirá zumo de manzana y sirope de saúco

Erzählte Wanderung im Eselschritt / Kinder können auf Eseln und Ponys reiten / Apfelsaft und Holunderblütensirup werden bei der Rückkehr serviert

