BROCANTE Chalaines, 3 septembre 2023, Chalaines.

Chalaines,Meuse

Brocante à Chalaines le dimanche 3 Septembre de 7h à 18h.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 07:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. 0 EUR.

Chalaines 55140 Meuse Grand Est



Flea market at Chalaines on Sunday September 3 from 7am to 6pm.

Mercadillo en Chalaines el domingo 3 de septiembre de 7h a 18h.

Flohmarkt in Chalaines am Sonntag, den 3. September von 7 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS