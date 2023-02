CHALABRE EN SÉRÉNADE Chalabre A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Chalabre Catégories d’Évènement: Aude

Chalabre

CHALABRE EN SÉRÉNADE, 10 août 2023, Chalabre

2023-08-10 – 2023-08-13 Chalabre

Aude Chalabre Festival d’art et de musique basé sur le thème de l’Amour. Ce festival rassemblera des musiciens, des artistes et des artisans du monde entier qui réjouiront leurs publics avec des spectacles, des parades, des expositions et des soirées très festives. 18 H : ouverture du festival à la Mairie suivie des « Sérénades aux balcons ». fabienne.canal123@orange.fr Chalabre

