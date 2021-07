Chalabre Chalabre Aude, Chalabre CHALABRE EN SÉRÉNADE Chalabre Chalabre Catégories d’évènement: Aude

Chalabre

CHALABRE EN SÉRÉNADE Chalabre, 5 août 2021, Chalabre. CHALABRE EN SÉRÉNADE 2021-08-05 18:00:00 – 2021-08-05

Chalabre Aude Chalabre EUR 15 Festival d’art et de musique basé sur le thème de l’Amour. Ce festival rassemblera des musiciens, des artistes et des artisans du monde entier qui réjouiront leurs publics avec des spectacles, des parades, des expositions et des soirées très festives.

18 H : ouverture du festival à la Mairie suivie des « Sérénades aux balcons ». Chanteurs et musiciens sur les balcons du village et c’est gratuit !

Ulrike Van Cotthem, Emmanuel Pi Djob, Vaslo, Davy Kilembé, Prunelle Tigé et Rolland Romanelli. 21 H : Concert sous la halle 15€ avec Prunelle Tigé & Davy Kilembé fabienne.canal123@orange.fr dernière mise à jour : 2021-07-22 par A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises

Détails Catégories d’évènement: Aude, Chalabre Autres Lieu Chalabre Adresse Ville Chalabre lieuville 42.98223#2.00663