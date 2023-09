VACANCES D’HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE CHALABRE ! Chalabre, 21 octobre 2023, Chalabre.

Chalabre,Aude

Dès votre arrivée notre majordome Albert et notre gente dame sorcière, vous donneront les livrets pour participer à toutes les activités du château et aux diverses chasses au trésor.

Les activités :

Chasse au trésor – Tir à l’arc – Trappe du Courage (saut de 14m) – Salle d’armes – Visite en Réalité augmentée –

Calligraphie – Architecture – Épices –Maîtres bâtisseurs – Enluminure –Moyen-âge miniature –

Héraldique – La vie des enfants au moyen-âge –Vie des femmes au moyen-âge – Parcours nature –

Jardin médiéval.

Pour les adultes et à partir de 10 ans, affrontez vos peurs avec la Trappe du Courage ! Une chute de 14 mètres à l’intérieur du donjon ! Frissons garantis !

Tarifs variable de 8€ à 19€ selon le choix et l’âge , gratuit pour les moins de 4 ans.

N’hésitez pas à venir déguisés ! Réservation en ligne ou sur place..

2023-10-21 12:00:00 fin : 2023-11-05 18:30:00. .

Chalabre 11230 Aude Occitanie



As soon as you arrive, our butler Albert and our lady witch will give you the booklets to participate in all the activities of the castle and in the various treasure hunts.

The activities :

Treasure hunt – Archery – Trappe du Courage (14m jump) – Weapons room – Augmented reality tour –

Calligraphy – Architecture – Spices – Master builders – Illumination – Miniature Middle Ages – Heraldry – The life of the castle – The history of the castle

Heraldry – Children’s life in the Middle Ages – Women’s life in the Middle Ages – Nature trail –

Medieval garden.

For adults and from 10 years old, face your fears with the Trappe du Courage! A 14 meters fall inside the dungeon! Thrills guaranteed!

Prices vary from 8€ to 19€ depending on the choice and the age, free for children under 4 years old.

Don’t hesitate to come in disguise! Reservation online or on site.

A su llegada, nuestro mayordomo Albert y nuestra dama bruja le entregarán los folletos para participar en todas las actividades del castillo y en las diferentes búsquedas del tesoro.

Las actividades :

¿Búsqueda del tesoro? ¿Tiro con arco? Trampa del valor (salto de 14 metros) ? ¿Sala de armas? Visita de realidad aumentada ?

¿Caligrafía? Arquitectura ? Especias ? Maestros de obra ? Iluminación ?Edad Media en miniatura ?

¿Heráldica? La vida de los niños en la Edad Media ? La vida de las mujeres en la Edad Media ? ¿Seguimiento de la naturaleza?

Jardín medieval.

Para adultos y a partir de 10 años, ¡enfréntate a tus miedos con la Trappe du Courage! ¡Una caída de 14 metros dentro de la mazmorra! Emoción garantizada

Los precios varían de 8? a 19? según la elección y la edad, gratis para los menores de 4 años.

¡No dudes en venir disfrazado! Reserva en línea o in situ.

Bei deiner Ankunft werden dir unser Butler Albert und unsere gute Hexendame die Hefte geben, mit denen du an allen Aktivitäten im Schloss und an den verschiedenen Schatzsuchen teilnehmen kannst.

Die Aktivitäten :

Schatzsuche – Bogenschießen – Trappe du Courage (Sprung aus 14 m Höhe) – Waffenkammer – Besuch in Augmented Reality – –

Kalligraphie – Architektur – Gewürze – Baumeister – Buchmalerei – Miniatur-Mittelalter –

Heraldik – Das Leben der Kinder im Mittelalter -Das Leben der Frauen im Mittelalter – Naturpfad –

Mittelalterlicher Garten.

Für Erwachsene und ab 10 Jahren: Stellen Sie sich Ihren Ängsten mit der Trappe du Courage! Ein Fall aus 14 Metern Höhe ins Innere des Bergfrieds! Gänsehaut garantiert!

Die Preise variieren je nach Auswahl und Alter zwischen 8€ und 19€, Kinder unter 4 Jahren sind frei.

Zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen! Reservierung online oder vor Ort.

