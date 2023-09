5ÈME ÉDITION DE LA RONDE DU KERCORB Chalabre, 1 octobre 2023, Chalabre.

Chalabre,Aude

La cinquième édition de La Ronde du Kercorb est organisée par les foulées du Kercorb.

Cette année il y aura un nouveau parcours de trail !

Au programme :

– 9h15 : Trail « le calvaire » de 19 km avec 750D+

– 10h : Trail « le tougnol » de 10 km avec 450 D+

Et toujours la randonnée de 11 km avec 300 D+ qui partira à 8h30.

Info au 06 87 36 20 57, inscription Midirun-chronostart.

The fifth edition of La Ronde du Kercorb is organized by Les foulées du Kercorb.

This year there will be a new trail course!

On the program:

– 9:15 am: 19 km « le calvaire » trail with 750D+

– 10 a.m.: « le tougnol » 10 km trail with 450 D+

And the 11 km hike with 300 D+ starts at 8:30 a.m.

Info on 06 87 36 20 57, registration Midirun-chronostart

La quinta edición de La Ronde du Kercorb está organizada por Les foulées du Kercorb.

¡Este año habrá un nuevo recorrido de trail!

En el programa:

– 9.15 h: recorrido « le calvaire » de 19 km con 750 D+

– 10h: Recorrido « le tougnol » de 10 km con 450 D+

Y siempre la caminata de 11 km con 300 D+ a partir de las 8.30 h.

Información en el 06 87 36 20 57, inscripción Midirun-chronostart

Die fünfte Ausgabe der La Ronde du Kercorb wird von den Foulées du Kercorb organisiert.

Dieses Jahr wird es eine neue Trailstrecke geben!

Auf dem Programm stehen :

– 9:15 Uhr: Trail « le calvaire » von 19 km mit 750 D+

– 10:00 Uhr: Trail « le tougnol » von 10 km mit 450 D+

Und immer noch die Wanderung von 11 km mit 300 D+, die um 8:30 Uhr startet.

Infos unter 06 87 36 20 57, Anmeldung Midirun-chronostart

