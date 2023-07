MUSIQUE EN KERCORB – ENAGUA Chalabre, 9 juillet 2023, Chalabre.

Chalabre,Aude

Musique en Kercorb – Festival de musique classique

A 17h, à la maison du lac à Montbel, ENAGUA, polyphonies ibériques, chant et percussions.

Enagua, ce sont quatre musiciennes passionnées qui vous transportent dans un patrimoine musical ibérique ! Au son de leurs percussions et de leurs voix chaleureuses, venez vous déhancher sur le charro et la jota, vibrer devant la puissance de la muiñieira et de las corraleras, vous émouvoir devant la joie nostalgique d’un répertoire traditionnel refleurissant Un voyage autour de la péninsule du soleil, un hommage à toutes les cultures musicales espagnoles..

2023-07-09 17:00:00 fin : 2023-07-09 . EUR.

Chalabre 11230 Aude Occitanie



Musique en Kercorb – Classical music festival

At 5pm, at the Maison du Lac in Montbel, ENAGUA, Iberian polyphony, singing and percussion.

Enagua are four passionate musicians who will transport you to an Iberian musical heritage! To the sound of their percussion and warm voices, come and sway to the charro and the jota, thrill to the power of the muiñieira and las corraleras, and be moved by the nostalgic joy of a traditional repertoire in full bloom. A journey around the sunshine peninsula, a tribute to all Spanish musical cultures.

Musique en Kercorb – Festival de música clásica

A las 17:00 h, en la Maison du Lac de Montbel, ENAGUA, polifonía ibérica, canto y percusión.

Enagua son cuatro músicos apasionados que le transportarán a una herencia musical ibérica Al son de su percusión y de sus cálidas voces, venga a mecerse al son del charro y la jota, a emocionarse con la fuerza de la muiñieira y las corraleras, y a dejarse llevar por la alegría nostálgica de un repertorio tradicional en pleno apogeo. Un viaje por la península del sol, un homenaje a todas las culturas musicales españolas.

Musique en Kercorb – Festival für klassische Musik

Um 17 Uhr, im Maison du Lac in Montbel, ENAGUA, iberische Polyphonie, Gesang und Perkussion.

Enagua, das sind vier leidenschaftliche Musikerinnen, die Sie in ein iberisches Musikerbe entführen! Zum Klang ihrer Perkussion und ihrer warmen Stimmen schwingen Sie die Hüften zum Charro und zur Jota, vibrieren Sie vor der Kraft der Muiñieira und der Las Corraleras, rühren Sie sich vor der nostalgischen Freude eines wieder aufblühenden traditionellen Repertoires. Eine Reise rund um die Sonnenhalbinsel, eine Hommage an alle spanischen Musikkulturen.

Mise à jour le 2023-06-09 par A.D.T. de l’Aude / OT – Pyrénées Audoises