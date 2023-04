EN MAI, FÊTE DES PLANTS !, 7 mai 2023, Chalabre.

Dès 10h à Chalabre, secteur ancienne gare.

L’association ATOUT FRUIT vous propose une journée festive où producteurs et artisans locaux mettent à l’honneur la richesse végétale de notre territoire.

Ateliers, visite de jardin, rando vélo, conférences et animations pour les enfants vous sont proposés tout au long de la journée.

Buvette, restauration et animations musicales, nous assurent de passer un agréable moment le long de la Voie Verte !

Avec le soutien de l’association Traverse 119, la mairie de Chalabre, la Communauté de communes Pyrénées Audoises, le Département de l’Aude.

2023-05-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Chalabre 11230 Aude Occitanie



From 10am in Chalabre, old train station area.

The association ATOUT FRUIT proposes you a festive day where producers and local craftsmen honor the plant wealth of our territory.

Workshops, garden visits, bike rides, conferences and activities for children are offered throughout the day.

Refreshments, food and musical entertainment ensure that you will have a pleasant time along the Voie Verte!

With the support of the association Traverse 119, the town hall of Chalabre, the Communauté de communes Pyrénées Audoises, the Département de l’Aude.

A partir de las 10h en Chalabre, zona de la antigua estación.

La asociación ATOUT FRUIT propone una jornada festiva en la que los productores y artesanos locales honran la riqueza vegetal de nuestro territorio.

Durante todo el día se ofrecen talleres, visitas a jardines, paseos en bicicleta, conferencias y actividades para niños.

Refrescos, comida y animación musical le harán pasar un rato agradable a lo largo de la Voie Verte

Con el apoyo de la asociación Traverse 119, el ayuntamiento de Chalabre, la Communauté de communes Pyrénées Audoises, el Département de l’Aude.

Ab 10 Uhr in Chalabre, Sektor alter Bahnhof.

Der Verein ATOUT FRUIT bietet Ihnen einen festlichen Tag, an dem lokale Produzenten und Handwerker den Pflanzenreichtum unserer Region in den Vordergrund stellen.

Workshops, Gartenbesichtigungen, Fahrradtouren, Vorträge und Animationen für Kinder werden Ihnen den ganzen Tag über angeboten.

Getränke, Speisen und musikalische Unterhaltung sorgen dafür, dass Sie einen angenehmen Moment entlang des Grünen Wegs verbringen werden!

Mit der Unterstützung des Vereins Traverse 119, des Bürgermeisteramts von Chalabre, der Communauté de communes Pyrénées Audoises und des Departements Aude.

