COLLECTIF ENO : NAAD JAPA + ARZAN 633 Rue de l’Abattoir, 15 avril 2023, Chalabre.

Chants et musiques métissées

Le Collectif Eno ce sont des compositions inspirées, réunies en un spectacle sur le thème du souffle, où le chant des instruments à vent et des langues anciennes du monde prend vie sur une assise de percussions, de contrebasse et de claviers.

Naad Japa est à la musique ce que la calligraphie d’art est à l’écriture : des voix qui se lovent dans les plein et déliés d’une instrumentation singulière, des mélopées envoûtantes qui se muent en envolées sauvages quand les pulsations se font tribales avant de s’apaiser dans l’harmonie des contre-chant, une langue qui vient du cœur et qui touche par son authenticité.

Que diriez-vous d’un plinn joué avec une cornemuse vegan de Chine du Sud ? D’une rencontre entre un clavecin mandingue et un texte en quechua des hauts plateaux ? De la profondeur sereine d’un raga indien que viendrait traverser le tourbillon d’un cercle circassien ? Ou encore d’une gavotte asymétrique, de la rencontre entre Rûmí et la reine de Sabah, d’une jig cubaine, du surgissement du folklore écossais chez les Touareg ou d’un instrument inventé qui réconcilie enfin la Turquie et l’Arménie ? C’est là le genre de curiosités que Arzan vous concocte. Comme dans une transe chamanique, la communication s’établit et le souffle voyage..

633 Rue de l’Abattoir

Chalabre 11230 Aude Occitanie



Songs and music of mixed cultures

The Collectif Eno are inspired compositions, gathered in a show on the theme of the breath, where the song of wind instruments and ancient languages of the world comes to life on a base of percussions, double bass and keyboards.

Naad Japa is to music what calligraphy is to writing: voices that are coiled in the full and loose of a singular instrumentation, bewitching melodies that turn into wild flights when the pulsations become tribal before calming down in the harmony of the counter-song, a language that comes from the heart and that touches by its authenticity.

How about a plinn played with a vegan bagpipe from South China? A meeting between a Mandingo harpsichord and a text in Quechua from the highlands? Or the serene depth of an Indian raga crossed by the whirlwind of a circus circle? Or an asymmetrical gavotte, the meeting between Rûmí and the Queen of Sabah, a Cuban jig, the emergence of Scottish folklore among the Tuareg or an invented instrument that finally reconciles Turkey and Armenia? This is the kind of curiosity that Arzan concocts for you. As in a shamanic trance, communication is established and the breath travels.

Canciones y músicas mestizas

El Collectif Eno son composiciones inspiradas, reunidas en un espectáculo sobre el tema de la respiración, donde el canto de los instrumentos de viento y las lenguas antiguas del mundo cobran vida sobre una base de percusión, contrabajo y teclados.

Naad Japa es a la música lo que la caligrafía a la escritura: voces que se unen en la plenitud y la suavidad de una instrumentación singular, melodías hechizantes que se convierten en vuelos salvajes cuando las pulsaciones se vuelven tribales antes de calmarse en la armonía de los contracantos, un lenguaje que sale del corazón y que conmueve por su autenticidad.

¿Qué tal un plinn tocado con una gaita vegana del sur de China? ¿Un encuentro entre una clave mandinga y un texto quechua del altiplano? ¿O la serena profundidad de un raga indio atravesado por el remolino de un círculo circense? ¿O una gavota asimétrica, el encuentro entre el rûmí y la reina de Sabah, una giga cubana, la aparición del folclore escocés entre los tuareg o un instrumento inventado que reconcilia por fin a Turquía y Armenia? Éstas son el tipo de curiosidades que Arzan urde para usted. Como en un trance chamánico, se establece la comunicación y viaja la respiración.

Gemischte Lieder und Musik

Das Collectif Eno sind inspirierte Kompositionen, die in einer Aufführung zum Thema Atem vereint sind, in der der Gesang von Blasinstrumenten und alten Sprachen der Welt auf einem Fundament aus Perkussion, Kontrabass und Keyboards zum Leben erwacht.

Naad Japa ist für die Musik das, was die Kunst der Kalligraphie für das Schreiben ist: Stimmen, die sich in die vollen und losen Linien einer einzigartigen Instrumentierung einfügen, betörende Melodien, die sich in wilde Flüge verwandeln, wenn die Pulsschläge tribal werden, bevor sie sich in der Harmonie der Gegengesänge beruhigen, eine Sprache, die aus dem Herzen kommt und die durch ihre Authentizität berührt.

Wie wäre es mit einem Plinn, das mit einem veganen Dudelsack aus Südchina gespielt wird? Von einer Begegnung zwischen einem Mandingo-Cembalo und einem Quechua-Text aus dem Hochland? Aus der ruhigen Tiefe eines indischen Ragas, der vom Wirbel eines Zirkuskreises durchquert wird? Oder von einer asymmetrischen Gavotte, der Begegnung zwischen Rûmí und der Königin von Sabah, einer kubanischen Jig, dem Auftauchen schottischer Folklore bei den Tuareg oder einem erfundenen Instrument, das die Türkei und Armenien endlich versöhnt? Das sind die Art von Kuriositäten, die Arzan für Sie zusammenstellt. Wie in einer schamanischen Trance wird die Kommunikation hergestellt und der Atem reist.

