Chakra coronal Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Catégories d’Évènement: Messey-sur-Grosne

Saône-et-Loire

Chakra coronal Messey-sur-Grosne, 4 février 2023, Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne. Chakra coronal 20 Rue de la Bouche du Bois Les écuries de Messey Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire Les écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois

2023-02-04 – 2023-02-04

Les écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois

Messey-sur-Grosne

Saône-et-Loire Messey-sur-Grosne EUR 30 30 Chakra coronal : développer sa compréhension et connaissance du monde. Le 7ème chakra se situe au sommet de la tête. On travaille le chakra couronne lorsqu’on est en quête de sens.

De ce chakra découle l’expression de l’esprit pour devenir conscient que tout est interconnecté. Venez équilibrer votre chakra coronal accompagné par les chevaux. Méditation avec les chevaux et les tambours. ecuries71@gmail.com https://lesecuriesdemessey.ffe.com/ Les écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois Messey-sur-Grosne

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Messey-sur-Grosne, Saône-et-Loire Autres Lieu Messey-sur-Grosne Adresse Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire Les écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois Ville Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne lieuville Les écuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois Messey-sur-Grosne Departement Saône-et-Loire

Chakra coronal Messey-sur-Grosne 2023-02-04 was last modified: by Chakra coronal Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne 4 février 2023 20 Rue de la Bouche du Bois Les Ecuries de Messey Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Messey-sur-Grosne Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire