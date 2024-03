Chaises musicales géantes Médiathèque Pierre-Amalric Albi, vendredi 21 juin 2024.

Chaises musicales géantes Fête de la musique Vendredi 21 juin, 19h30 Médiathèque Pierre-Amalric Entrée libre

Fête de la musique

Ce 21 juin, préparez-vous à vivre une symphonie de rires et de joyeux mouvements, dans un jeu où la musique peut vous désigner comme grand gagnant ! Découvrez les trésors cachés et les mélodies préférées des usagers et bibliothécaires, et laissez-vous emporter par une vague de sonorités envoûtantes au son des MéGAmix, les playlists proposées par les médiathèques du réseau. Que vous soyez un mélomane averti ou simplement à la recherche d’un moment de convivialité, rejoignez la fête, soyez les stars de notre piste de danse à ciel ouvert, et que le meilleur emporte la chaise !

Inscription sur place à partir de 19h15.

Annulation en cas de mauvais temps.

Tout public.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 16 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite