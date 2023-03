Chair & Os Théâtre Granit Belfort Catégories d’Évènement: 90000

2023-03-10 20:00:00 – 2023-03-10 21:10:00

90000 « Mieux vaut parfois l’humanité du monde sauvage, que la sauvagerie de l’humanité », disait le médecin Jean Etard, il y a plus de 200 ans. Parce que le rapport de l’Homme à l’animal semble être aussi tabou que la question de la mort dans les sociétés occidentales, la compagnie Jérôme Thomas a créé ce nouveau spectacle qui plonge au cœur de la condition animale de l’être humain. Jamais la séparation entre les Hommes et les animaux n’aura été aussi abyssale. Ils sont aujourd’hui vus comme une matière première au service des Hommes.

Dans cette fable contemporaine, plusieurs interprètes mi- êtres humains – mi- animaux s’emparent de ce sujet capital en s’exprimant par le registre de l’acrobatie au sol, de l’acrobatie aérienne, et de la contorsion. Inspiré des mythologies du cirque, des animaux comme sujets iconiques mais aussi par l’univers de la piste, des agrès de cirque, le spectacle sera troublant, grinçant, pour évoquer cette question délicate du rapport entre les hommes et les animaux. EXCLUSIVITÉ BELFORT : REPAS VÉGÉTARIEN À L’ISSUE DU SPECTACLE AVEC 2 ARTISTES INVITÉS PAR JÉROME THOMAS (10€ SUR RÉSA.)

Jérôme Thomas invite Louis Sclavis (clarinettiste, saxophoniste, compositeur de jazz) et Joao Pereira (circassien) et convie ces 2 artistes à partager un repas avec le public suite au spectacle. Théâtre Granit 1 Faubourg de Montbéliard Belfort

