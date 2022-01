Chair et Os La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 1 juillet 2022, Nevers.

Chair et Os

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le vendredi 1 juillet à 21:00

### Cie Jérôme Thomas Partant du constat que le rapport de l’Homme à l’animal semble être aussi tabou que la question de la mort dans les sociétés occidentales, la compagnie Jérôme Thomas a créé ce nouveau spectacle, questionnant la condition animale de l’Homme. Jamais la séparation entre les hommes et les animaux n’a été si prégnante. Les animaux sont en effet aujourd’hui comme une matière première au service des hommes (se vêtir, se nourrir, expériences de laboratoires, rien ne leur est épargné…). Sur scène, plusieurs interprètes, mi-êtres humains / mi-animaux, acrobates, danseurs, contorsionnistes, joueront cette farce tragi-comique. Inspiré des mythologies du cirque, des animaux comme sujets iconiques, mais aussi de l’univers de la piste, ce spectacle troublant et grinçant évoquera la frontière ténue entre l’homme et le monstre, en utilisant l’imaginaire de la bête de foire, la symbolique des animaux, la révolte de ceux-ci face à la tyrannie humaine. « Mieux vaut parfois l’humanité du monde sauvage, que la sauvagerie de l’humanité » disait Jean Etard en 1800, médecin et scientifique. Les hommes sont ces nouveaux sauvages déconnectés des valeurs qui font l’humanisme… Un sujet capital et urgent qui sera traité sous la forme d’une fable contemporaine ironique, dramatique, et hilarante à la fois ! Après plus de trente-cinq ans passés à jongler avec des balles, des plumes, des cannes, des chaises et d’autres objets, c’est avec grand plaisir que nous accueillons Jérôme Thomas sur le parvis de La Maison le 1er juillet 2022 ! » _Les massues virevoltent et participent en rythme à une chorégraphie aérienne improbable : changements de mains, équilibres impossibles, interactions avec le public, le tout calé avec des éclairages taillés au cordeau_. » La Provence » _Bluffant, maîtrisé, talentueux !_ » Ouest France

Gratuit, sur réservation

Jongleurs, acrobates, danseurs, contorsionnistes : Chair et os est un spectacle de cirque d’animaux, sans animaux !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T21:00:00 2022-07-01T22:10:00