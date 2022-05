Chair et Os Dijon, 5 mai 2022, Dijon.

Chair et Os Parc de la Chartreuse – Cirque Lili 1 Boulevard Chanoine Kir Dijon

2022-05-05 – 2022-05-05 Parc de la Chartreuse – Cirque Lili 1 Boulevard Chanoine Kir

Dijon Côte-d’Or

10 EUR 3 dates de représentation : jeudi 5 – vendredi 6 et samedi 7 mai 2022 – à 20h

Inspiré des mythologies du cirque, des animaux comme sujets iconiques mais aussi par l’univers de la piste, des agrès de cirque, CHAIR ET OS sera troublant, grinçant pour évoquer cette question délicate du rapport entre les hommes et les animaux.

Jamais la séparation entre les hommes et les animaux n’aura été aussi abyssale. Jamais nous n’avons été aussi éloignés de notre condition animale. Sur scène, plusieurs interprètes, mi-êtres humains / mi-animaux joueront cette farce tragi-comique. L’acrobatie au sol et aérienne, la contorsion seront les outils d’expression de l’ouvrage.

Direction artistique, chorégraphie : Jérôme Thomas

Dramaturgie et textes : Aline Reviriaud

Mise en scène : Jérôme Thomas et Aline Reviriaud Collaboratrice artistique, assistante chorégraphique et interprète : Lise Pauton Lumières : Bernard Revel

Scénographie / Costumes / Accessoires : Emmanuelle Grobet

Musique : Jérôme Thomas et Michel Legouis Comédien / Bruiteur : Michel Legouis

Régie son : Arousia Ducelier

Régie générale et régie lumières : Dominique Mercier-Balaz

Distribution : Leonardo Ferreira, Magdalena Hidalgo Witker, Tamila De Naeyer, Nicolas Moreno, Juana Ortega Kippes, Lise Pauton, Michel Legouis

Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 10€ (-26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, intermittents du spectacle, groupe de + de 10 personnes)

production@jerome-thomas.fr +33 3 80 30 39 16

