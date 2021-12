Guérande Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Chaîne de lectures : une nuit à Athanor Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Chaîne de lectures : une nuit à Athanor

Centre culturel Athanor, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Centre culturel Athanor, le samedi 22 janvier 2022 à 17:30

Vous êtes invités à lire un extrait de votre livre préféré. Devenez l’un des maillons de cette chaine participative qui ne vise pas la performance littéraire mais le partage. Lecture d’environ 5 mn, inscription au préalable, un horaire précis vous sera donné. Spectacles, lectures, jeux… Une nuit particulière à Athanor Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande Kerbiniou Loire-Atlantique

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T19:00:00

