de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

GUTTER MELODIES présente: GUTTER MELODIES présente: Les londoniens de Chain of flowers viendront présenter leur nouvel album « Never Ending space » sorti cette année sur le label de Londres, ALTER. Pour l’occasion, ils seront accompagnés du trio post-punk lillois Chiaroscuro qui sont à l’origine d’une petite bombe (« La Fange ») sortie au format K7 sur dirty slap en décembre dernier, qui sera éditée en vinyle prochainement chez Les Chœurs de l’ennui. Ce sera aussi l’occasion de découvrir deux nouvelles formations parisiennes : Ligne Rouge, qui viennent tout juste de sortir un EP trois titres bien tubesque, et Canines, nouvelle formation avec des membres de Mary Bell, Margarita, Spaghetti Kiss! L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/F5IVFCpt https://fb.me/e/F5IVFCpt https://tinyurl.com/chain-of-flowers-10-11

