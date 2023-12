Brocante Chailly-en-Gâtinais Catégories d’Évènement: Chailly-en-gatinais

Chailly-en-Gâtinais Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17 Brocante.

Brocante/Vide-greniers dans le centre ville organisé par Chailly Loisirs 2. Balade en bateau sur le Canal organisée par les Canaloux. Salon du bien-être proposé par Bulle de douceur à la salle des fêtes. Restauration rapide sur place.

