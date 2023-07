Chaillot Colo Acrobatie – Ville de Saint-Denis Chaillot-Théâtre national de la Danse Paris, 23 juillet 2023, Paris.

Programme d’acrobatie avec les artistes Ana Zammito et Lisandro Gallo :

En lien avec le collectif XY, artiste associé à Chaillot, la Chaillot Colo « acrobatie » permet d’immerger des adolescents dans la découverte des disciplines du porter acrobatique, de la voltige, de l’équilibre à travers des ateliers de pratique, tout en faisant écho à l’écosystème qui les entoure -urbain ou rural-. Des activités ludiques permettent également l’apprentissage du collectif et du vivre ensemble.

Lisandro est né en Argentine en 1994. À 15 ans, il découvre le cirque et construit ses premiers éléments de jonglerie et travaille de façon autodidacte. Après le lycée il s’inscrit à l’École Municipale des Arts Urbains de Rosario où il se forme au « Théâtre de rue » puis au « Cirque Intégrale ». Après cette expérience il décide de se spécialiser comme acrobate voltigeur et prend la décision de venir en France pour intégrer le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme-Lille pour compléter sa formation en tant qu’artiste de cirque. Depuis un an, Lisandro travaille professionnellement en Europe avec différentes compagnies – compagnie XY, Cie Balles et Pattes, cie Bêstias-, en tant qu’interprète mais aussi pédagogue.

Née à Rosario en Argentine, Ana pratique le sport en compétition dès son plus jeune âge. Après l’école secondaire, elle se dirige vers des études pour devenir professeure d’éducation physique. Mais au moment où le sport seul ne répondait plus à ses envies, c’est naturellement qu’elle s’est tournée vers l’univers du cirque en intégrant en parallèle l’École Municipale d’Arts Urbains option Cirque. Pendant cette période, elle fait de nombreuses présentations artistiques dans différentes villes d’Argentine. À son arrivée en France en 2018, elle intègre le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme-Lille en spécialité équilibres et contorsions. À la fin de sa formation, elle intègre « Cocasse Compagnie » et trouve l’opportunité de mettre en pratique tous ses talents, découvrant au passage l’interprétation théâtrale avec le spectacle Construction Elucubration. Avec la compagnie Balles et Pattes, elle contribue à la création du spectacle Nothing Personal.

Chaillot-Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro et du 11 novembre Paris 75116 Quartier de la Muette Île-de-France 01 53 65 30 00 https://theatre-chaillot.fr/fr Depuis la Fondation du Théâtre National Populaire par Firmin Gémier en 1920, Chaillot accueille les artistes et les publics dans un lieu dont la dimension architecturale, historique et artistique a construit un symbole : celui d’un théâtre au service de la création et des publics dans leur diversité. En 2000, Chaillot diversifie sa programmation en s’ouvrant à l’art chorégraphique pour devenir, en 2008, le premier Théâtre National « porteur d’un projet construit majoritairement autour et à partir de la danse » et prend en 2016 le nom de Chaillot – Théâtre national de la Danse.

Décret portant statut du Théâtre national de Chaillot : « Le Théâtre national de Chaillot a pour mission de favoriser la création théâtrale et chorégraphique contemporaine et peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français ou étranger, créer toute œuvre nouvelle favorisant l’accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l’accomplissement de sa mission». Métro Trocadéro

