CHAILLOT SAISON 2022-2023 TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER. Un spectacle à la date du 2023-02-15 au 2023-06-14 20:30. Tarif : 42.9 à 42.9 euros.

Rachid OuramdaneVariation(s)Durée : 1hMettant en résonance deux solos intenses, portés par deux interprètes magnifiques, Ruben Sanchez et Annie Hanauer, Variation(s) fait advenir une danse extrêmement musicale, au bord de la transe.Créée en 2019, la pièce s'inscrit dans un dispositif épuré, sans décor, tendant à concentrer l'attention au maximum sur la danse en action et permettant ainsi d'en percevoir au mieux toutes les modulations. Elle se compose de deux soli de durée égale, interprétés par deux complices de longue date du chorégraphe. Premier en scène, Ruben Sanchez évolue avec une extrême agilité vibratoire sur une grande planche rectangulaire posée à terre. Tapant le sol de ses pieds (cé)lestes, frappant son corps avec ses mains, ce colosse aux semelles de vent génère une partition organique très percussive. Lui succède Annie Hanauer. Faisant corps tout du long avec la musique, traversant la lumière, semblant parfois à peine toucher terre, celle-ci déploie une danse virevoltante et chatoyante, ponctuée de moments épiphaniques, dont la fluidité n'a d'égale que l'expressivité. Riche en émotions, tendu vers l'horizon de la transe, l'ensemble se révèle absolument palpitant.JÉRÔME PROVENÇALConception et chorégraphie Rachid OuramdaneMusique Jean-Baptiste JulienLumières Stéphane GraillotDécors Sylvain GiraudeauAvec Annie Hanauer et Ruben SanchezProduction Chaillot – Théâtre national de la DanseCoproduction CCN2, Centre chorégraphique national de Grenoble / Bonlieu, scène nationale, Annecy / Théâtre de la Ville, ParisAVEC LE SOUTIEN DE DANCE REFLECTIONS BY VAN CLEEF & ARPELS

TH.NAT.DE CHAILLOT – SALLE GEMIER PARIS 1, place du Trocadéro 75116

Rachid Ouramdane

Variation(s)



Durée : 1h

Mettant en résonance deux solos intenses, portés par deux interprètes magnifiques, Ruben Sanchez et Annie Hanauer, Variation(s) fait advenir une danse extrêmement musicale, au bord de la transe.

Créée en 2019, la pièce s’inscrit dans un dispositif épuré, sans décor, tendant à concentrer l’attention au maximum sur la danse en action et permettant ainsi d’en percevoir au mieux toutes les modulations. Elle se compose de deux soli de durée égale, interprétés par deux complices de longue date du chorégraphe. Premier en scène, Ruben Sanchez évolue avec une extrême agilité vibratoire sur une grande planche rectangulaire posée à terre. Tapant le sol de ses pieds (cé)lestes, frappant son corps avec ses mains, ce colosse aux semelles de vent génère une partition organique très percussive. Lui succède Annie Hanauer. Faisant corps tout du long avec la musique, traversant la lumière, semblant parfois à peine toucher terre, celle-ci déploie une danse virevoltante et chatoyante, ponctuée de moments épiphaniques, dont la fluidité n’a d’égale que l’expressivité. Riche en émotions, tendu vers l’horizon de la transe, l’ensemble se révèle absolument palpitant.

JÉRÔME PROVENÇAL

Conception et chorégraphie Rachid Ouramdane

Musique Jean-Baptiste Julien

Lumières Stéphane Graillot

Décors Sylvain Giraudeau

Avec Annie Hanauer et Ruben Sanchez

Production Chaillot – Théâtre national de la Danse

Coproduction CCN2, Centre chorégraphique national de Grenoble / Bonlieu, scène nationale, Annecy / Théâtre de la Ville, Paris

AVEC LE SOUTIEN DE DANCE REFLECTIONS BY VAN CLEEF & ARPELS

