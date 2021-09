Chaillot expérience Chaillot – Théâtre national de la Danse, 18 septembre 2021, Paris.

Chaillot Expérience Les 18 et 19 septembre Chaillot-Théâtre national de la Danse transforme le théâtre en lieu ouvert à tous et déploie un format d'événements de grande ampleur. En questionnant, le lien entre Art et sport et en invitant le public à un nouveau modèle d'hospitalité, la programmation du week-end met en jeu la notion de limite corporelle et la fragilité de la quête d'absolu du dépassement de soi. Chaillot invite acrobates, voltigeurs, chorégraphes, musicien-ne-s et funambules et s'appuiera sur la multiplicité des territoires d'expression du Palais de Chaillot pour en proposer une nouvelle lecture. Spectacles, Performances, concert, Balades sensorielles, DJ set. Sur le Parvis du Trocadéro et à Chaillot-Théâtre national de la Danse. Compagnie XY, Faustin Linyekula, Fanny de Chaillé et Sarah Murcia, Nacera Belaza, Johanna Faye, Aurélie Charon, DJ MSDOS, Malik Djoudi Evénement exceptionnel Samedi 15h30 et dimanche 15h : Traversée de la tour Eiffel à Chaillot par le Highliner Nathan Paulin Plus d’infos [https://theatre-chaillot.fr/fr/chaillot-experience](https://theatre-chaillot.fr/fr/chaillot-experience) ### Programmation • **Nathan Paulin / Les Traceurs** PERFORMANCE Repousser les limites de sa pratique, voici ce qui motive le highliner Nathan Paulin à entreprendre des traversées de plus en plus longues. Après les tours du quartier de la Défense ou encore le glacier d’Argentière dans les Alpes, il invite à nouveau le public à retenir son souffle alors qu’il s’élancera sur une slackline longue de 670 mètres entre la tour Eiffel et le palais de Chaillot. **• La Compagnie XY** Le collectif d’artistes acrobates investit le théâtre ainsi que le Parvis des Droits de l’homme avec leurs « architectures sensibles ». A travers leurs portées acrobatiques et poétiques qui composent des sculptures humaines de grande taille, les 20 acrobates invitent le public à découvrir le théâtre autrement, tout en valorisant la dimension patrimoniale du site. **Extérieur et intérieur** **• Aurélie Charon, Radio live – La relève** Le collectif radio live production mène un nouveau cycle de récits imaginés par Aurélie Charon et Amélie Bonnin, projet collectif et international sans équivalent, qui fait résonner des amitiés et un dialogue au long cours entre des jeunes gens engagés du monde entier. SPECTACLE Images filmées, paroles spontanées, et musique live servent ici à dresser le portrait de Yannick Kamanzi, jeune danseur rwandais né juste après le génocide, qui s’interroge sur la responsabilité de sa génération pour l’avenir et utilise la danse pour dialoguer avec l’histoire.**Salle Gémier** **• Fanny de Chaillé et Sarah Murcia** Les deux artistes proposent un concert autour de l’album _Transformer_ de Lou Reed qu’elles réinterprètent à leur façon. (Avec des textes d’Andy Warhol ). Artiste associée à Chaillot-Théâtre national de la Danse, Fanny de Chaillé crée ses propres pièces depuis 1995, installations et performances, un travail qu’elle initie, sans souci du genre artistique : théâtre, danse ou performance. Sarah Murcia est contrebassiste et joue avec des artistes renommés comme Louis Sclavis ou Rodolphe Burger. En 2020, elle collabore aussi avec Fred Poulet et crée un spectacle avec son quartet Caroline, Mark Tompkins et Benoit Delbecq. **Studio Béjart ou autre espace** **• Johanna Faye, Balade sensorielle** SPECTACLE DÉAMBULATOIRE Trouver un terrain d’entente par le mouvement : voilà une des préoccupations qui traversent le geste créatif de Johanna Faye. Sous forme de petites pièces courtes, comme autant de tentatives d’approches de l’environnement immédiat, cette Balade sensorielle invite les interprètes à s’immerger instinctivement dans Chaillot**. Foyer de la danse** **• Faustin Linyekula,** _**My Body, my archive**_ Installation vidéo et performance autour du portrait de l’artiste congolais qui revisite son histoire à travers la notion d’archive. En continu. Durée vidéo 8’30 min / performance en alternance toutes les heures. **Foyer de la danse ou autre espace.** Danseur, chorégraphe et metteur en scène, Faustin Linyekula vit et travaille à Kisangani (République Démocratique du Congo). En 2001, il met sur pied une structure pour la danse et le théâtre visuel, lieu d’échanges, de recherche et de création : les Studios Kabako. Avec sa compagnie, Faustin Linyekula est l’auteur de plus d’une quinzaine de pièces qui ont été présentées sur les plus grandes scènes et festivals en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Afrique. **• Nacera Belaza** La chorégraphe présente trois pièces, un solo et deux trios (en cours). Née en Algérie, Nacera Belaza vit en France depuis l’âge de cinq ans. Après des études de lettres modernes à l’Université de Reims, elle crée sa propre compagnie en 1989. Nommée Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, c’est en autodidacte qu’elle entre en danse. Son parcours, tend à valoriser le lien direct entre le danseur et le spectateur, ouvert à l’infini de la scène. La Compagnie Nacera Belaza présente ses pièces à l’international avec une pré-sence régulière en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord et en France, elle est invitée par des structures et des festivals tels que le Festival Montpellier Danse, les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le Festival d’Avignon, la Biennale de la danse de Lyon ou encore le Festival de Marseille. • **Concert** • _**Planet [wanderer]**_**, création de Damien Jalet et Kohei Nawa** Entre chorégraphie et expérimentation plastique, le récit du lien, à la fois viscéral et onirique, entre les humains et leur planète. Le 18 septembre à 20h30 (représentations du 15 au 30 septembre) Spectacle payant (tarif et réservations [[https://theatre-chaillot.fr](https://theatre-chaillot.fr)](https://theatre-chaillot.fr)) **Brunch et restauration le samedi (12h-23h) / Brunch et snack-bar le dimanche (12h-17h30)**

Chaillot-Théâtre national de la Danse transforme le théâtre en lieu ouvert à tous et déploie un format d’événements de grande ampleur.

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T23:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00