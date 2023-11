LA BROUETTE COP FAIT SON MARCHÉ DE NOËL Chaillon, 16 décembre 2023, Chaillon.

Chaillon,Meuse

La Brouette Coop. vous invite à son marché de Noel

Dans un univers magique et chaleureux de Noel, venez découvrir les créations de nos artisans locaux pour des cadeaux uniques et originaux:

-Bijoux

-Tricot,

-Couture,

-Vannerie,

-Verrerie, art de la table,

-Dessin

-Cuire

Huitres, vin et jus de pomme chaud. Pain d’épice, chocolat et berlingots. Petits gâteaux et crêpes. Escargot, Soupe et plus encore … Nos producteurs locaux seront également présent pour ravir vos papilles.

Vous pourrez manger sur place avec le repas que vous aurez composé chez les producteurs … Ou bien choisir de tout emporter chez vous.. Tout public

Samedi 2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. 0 EUR.

Chaillon 55210 Meuse Grand Est



La Brouette Coop. invites you to its Christmas market

Come and discover the creations of our local artisans for unique and original gifts, in a magical and warm Christmas universe:

-Jewelry

-Knitting

-Sewing,

-Basketry,

-Glassware, tableware,

-Drawing

-Firing

Oysters, wine and hot apple juice. Gingerbread, chocolate and berlingots. Cakes and pancakes. Escargot, soup and more… Our local producers will also be on hand to delight your taste buds.

You’ll be able to eat on site with the meal you’ve composed at the producers’ … Or choose to take it all home.

La Brouette Coop. le invita a su mercado de Navidad

Venga a descubrir las creaciones de nuestros artesanos locales para regalos únicos y originales en un ambiente navideño mágico y cálido:

-Joyería

-Punto

-Costura

-Cestería,

-Cristalería, vajilla,

-Dibujo

-Cocción

Ostras, vino y zumo de manzana caliente. Pan de jengibre, chocolate y berlingots. Pequeños pasteles y tortitas. Caracoles, sopa y mucho más… Nuestros productores locales también estarán presentes para deleitar su paladar.

Podrá comer in situ con la comida que haya compuesto en los productores… O elegir llevárselo todo a casa.

La Brouette Coop. lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein

In einer magischen und warmen Weihnachtswelt können Sie die Kreationen unserer lokalen Handwerker für einzigartige und originelle Geschenke entdecken:

-Schmuck

-Strickwaren,

-Nähen,

-Korbflechterei,

-Glaswaren, Tischkultur,

-Zeichnen

-Backen

Austern, Wein und warmer Apfelsaft. Lebkuchen, Schokolade und Berlingots. Kleine Kuchen und Pfannkuchen. Schnecken, Suppen und vieles mehr … Unsere lokalen Produzenten werden ebenfalls anwesend sein, um Ihren Gaumen zu verwöhnen.

Sie können vor Ort mit dem Essen essen, das Sie bei den Produzenten zusammengestellt haben … Sie können aber auch alles mit nach Hause nehmen.

