Visite guidée « Symboles funéraires au cimetière de Chailley » Cimetière de Chailley, 14 mai 2023 15:00, Chailley. Visite guidée du cimetière à 15h00 : symboles funéraires méconnus dont un cénotaphe – Prévoir chaussures adaptées car allées herbeuses – renseignements : 03 86 35 11 86 – www.serein-armance.fr Dimanche 14 mai, 15h00 1 Cette visite guidée est basée sur les symboles funéraires méconnus qu’ils soient religieux, florales ou liés à la vie du défunt. L’originalité de ce cimetière est la présence d’une tombe particulière représentant, à elle-seule, un symbole funéraire : un cénotaphe.

Les allées du cimetière sont herbeuses, donc prévoir des chaussures adaptées.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue de la Poterne à 15h00

Renseignements : 03 86 35 11 86 – www.serein-armance.fr Cimetière de Chailley Rue de la Poterne 89770 Chailley Chailley 89770 Yonne

