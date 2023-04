ATELIER ZÉRO DÉCHET 7 Rue de la Coupe du Rocher, 26 mai 2023, Chaillé-les-Marais.

Je vais vous apprendre à faire vos propres lessives (pour le linge et lave-vaisselle) ainsi que 2 cosmétiques : un déodorant et une crème visage et corps..

2023-05-26 à ; fin : 2023-04-24 11:30:00. .

7 Rue de la Coupe du Rocher Maison du Maître de Digues

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



I will teach you how to do your own laundry (for laundry and dishwasher) and 2 cosmetics: a deodorant and a face and body cream.

Te enseñaré a hacer tu propia colada (para la ropa y el lavavajillas) y 2 cosméticos: un desodorante y una crema para la cara y el cuerpo.

Ich werde Ihnen beibringen, wie Sie Ihr eigenes Waschmittel (für Wäsche und Geschirrspüler) sowie 2 Kosmetika herstellen können: ein Deodorant und eine Gesichts- und Körpercreme.

