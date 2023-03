LE PRINTEMPS DES ÉTOILES 2023 EXPO-VENTE-ATELIERS Chaillé-les-Marais Catégories d’Évènement: Chaillé-les-Marais

Vendée . L’étoile des Arts vous accueille dans une ambiance chaleureuse pour » Le Printemps des étoiles » une exposition vente et ateliers où Artistes et Artisans créateurs aux disciplines variées exposent leur savoir-faire.

Le concours du « Printemps des étoiles » a pour thème en 2023 : Le pays de l’enfance . Les exposants qui le souhaitent ont réalisé une oeuvre selon leur discipline et la soumettent au vote du Public.

Ateliers et vente. Animations , buvette et resto rapide sur place. Entrée gratuite. Accès pour personnes à mobilité réduite – Parking- Toilettes letoiledesarts@gmail.com +33 2 51 27 86 22 Chaillé-les-Marais

