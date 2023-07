Visite du moulin du bourg chailland Chailland, 17 septembre 2023, Chailland.

Affluent de la Mayenne, ​l’Ernée a façonné le paysage et la vie des Chaillandais. La vallée encaissée et sinueuse de la rivière offre aux habitants ses richesses et a permis le développement d’activités artisanales et industrielles.

Le dimanche 17 septembre de 14h00 à 18h00 à Chailland, le moulin du bourg ouvrira ses portes. Doté de trois paires de meules à blé, le moulin était encore en activité en 1896. À côté, témoin de la vie quotidienne des Chaillandaises, le lavoir était un lieu très animé, où elles se retrouvaient pour laver le linge et échanger les dernières nouvelles du pays. Bâti au XIXeme siècle, le lavoir communal du moulin avait un plancher mobile,

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

