2023-04-16 09:00:00

Haute-Vienne Ile de Chaillac Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne Chaillac-sur-Vienne . Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Saint-Junien à 9h00. Contacter l’animateur. Gratuit. Sur réservation. Organisée par la LPO Limousin, Pôle nature Limousin (Ligue de Protection des Oiseaux en Limousin). Sortie régulière le 3ème dimanche de chaque mois. Observation d’oiseaux familiers et parfois inattendus durant toute la matinée.

Sous réserve des conditions sanitaires. Ile de Chaillac Chaillac-sur-Vienne Chaillac-sur-Vienne

