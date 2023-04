Journées Aquarelle Chaillac-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Chaillac-sur-Vienne

Haute-Vienne

Journées Aquarelle, 22 avril 2023, Chaillac-sur-Vienne. Organisée par l’association AQUARELLE AU FIL DE L’EAU..

Samedi 2023-04-22 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-22 . . Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the association AQUARELLE AU FIL DE L’EAU. Organizado por la asociación AQUARELLE AU FIL DE L’EAU. Organisiert von der Vereinigung AQUARELLE AU FIL DE L’EAU. Mise à jour le 2022-11-21 par OT Porte Océane du Limousin

Détails Catégories d’Évènement: Chaillac-sur-Vienne, Haute-Vienne Autres Adresse Ville Chaillac-sur-Vienne Departement Haute-Vienne Lieu Ville Chaillac-sur-Vienne

Journées Aquarelle 2023-04-22 was last modified: by Journées Aquarelle 22 avril 2023 Chaillac-sur-Vienne

Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne