Indre Chaillac . Dans le cadre de cette opération régionale, le Parc propose une journée de découverte entre nature et patrimoine en laissant sa voiture au garage. Nous vous proposons de pédaler sur un itinéraire ponctué de rendez-vous avec des guides qui vous attendront pour de courtes animations. Le Parc naturel régional de la Brenne vous invite découvrir le sud du territoire à travers des circuits vélo spécialement conçus pour l’occasion. +33 2 54 28 12 13 http://www.destination-brenne.fr/ © Région Centre – Val de Loire

