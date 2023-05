Théâtre « Anthocyane » chai Girolate, 31 mai 2023, Naujan-et-Postiac.

Naujan-et-Postiac,Gironde

Théâtre avec la pièce de théâtre qui fait aimer le vin : Anthocyane. Avec Franck Diles, Laurent Cussinet.

Avec dégustation de vins au chai Girolate Maison DESPAGNE, à Naujan et Postiac.

Infos / réservation : 05.57.84.55.08.

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 . .

chai Girolate

Naujan-et-Postiac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Theater with the play that makes you love wine: Anthocyane. With Franck Diles, Laurent Cussinet.

With wine tasting at the Girolate Maison DESPAGNE winery in Naujan and Postiac.

Info / booking: 05.57.84.55.08

Teatro con la obra que hace amar el vino: Anthocyane. Con Franck Diles, Laurent Cussinet.

Con degustación de vinos en la bodega Girolate Maison DESPAGNE de Naujan y Postiac.

Información / reservas: 05.57.84.55.08

Theater mit dem Stück, das die Menschen dazu bringt, Wein zu lieben: Anthocyane. Mit Franck Diles und Laurent Cussinet.

Mit Weinprobe im Weinkeller Girolate Maison DESPAGNE, in Naujan und Postiac.

Infos/Reservierung: 05.57.84.55.08

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Castillon-Pujols