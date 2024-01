JEANFI TOMBE DU CIEL CHAI DU TERRAL -Saint Jean De Vedas, vendredi 24 mai 2024.

Chez Jeanfi, l’aventure est au coin de la rue… Le steward le plus populaire de France revient avec un nouveau one man show et des anecdotes totalement inédites. Si Jeanfi n’était pas attendu dans les avions, il l’est encore moins dans le monde du show business… et sa mère non plus ! Choc des milieux, choc de culture, attention turbulences sévères en vue et rires garantis !

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

CHAI DU TERRAL . 34430 -Saint Jean De Vedas 34